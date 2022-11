Polícia descarta relação entre assassinatos de jovens encontradas sem roupas no interior

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) também analisou as perfurações encontradas no peito e abdômen da vítima. No entanto, devido ao estado avançado de decomposição em que o corpo foi encontrado, não foi possível concluir se as perfurações foram causadas por pessoas, algum objeto ou animais necrófagos, que se alimentam de cadáveres.

Na época, o delegado chegou a afirmar que a investigação partia do pressuposto de que Jennifer se encontrou com alguém no período em que esteve desaparecida. Para isso, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança do Centro da cidade e ouviu testemunhas, mas nenhum suspeito foi apontado.