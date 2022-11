Polícia Civil prende trio suspeito de homicídios

Em coletiva de imprensa, realizada nessa sexta-feira (18/11), a polícia revelou que os crimes foram um acerto de contas e são relacionados ao “tribunal do crime”. A motivação seria com relação a desavenças que essas vítimas tiveram com os autores. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, de 20, 23 e 25 anos, agiram após as vítimas terem cometido pequenos furtos dentro da mesma facção criminosa.

No último sábado, um pescador encontrou o corpo de um homem que estava preso em galhos no rio de Santa Rita do Sapucaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o cadáver.

O homem foi identificado como Ederson dos Santos Chagas, de 29 anos. Quatro dias depois, a polícia encontrou outro corpo no rio. Foi identificado como Humberto de Oliveira dos Santos Neto, de 17 anos. A família reconheceu o rapaz e disse que ele estava desaparecido desde o dia 8 de novembro.

Exames foram solicitados para saber exatamente o que causou a morte de ambos. A Polícia Civil apreendeu pelo menos 10 aparelhos celulares, que serão periciados. As investigações prosseguem. Além dos dois corpos já encontrados, a Polícia Civil tem a informação de um terceiro homicídio.