Polícia Civil prende influenciador Big Jhow por sorteio de carro de luxo

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), o influenciador Elizeu Cordeiro, conhecido como Big Jhow, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A prisão preventiva de Jhow ocorreu a pedido da PCDF, porque ele continuava realizando o sorteio ilegal de uma Lamborghini, mesmo com o veículo tendo sido apreendido na segunda fase da operação Huracán, com a promessa de pagar o valor equivalente ao do carro.