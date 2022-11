Polícia Civil participa de ll Encontro de Corregedores do Acre

- Publicidade -

A Polícia Civil do Estado do Acre participou do II Encontro de Corregedores com atuação no Estado do Acre, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 18, na sede do Comando do Corpo de Bombeiro Militar do Acre.

A Polícia Civil estava representada por seu Corregedor-Geral, Dr. Thiago Fernandes Duarte, que ressaltou a importância do encontro para as Corregedorias-Gerais dos órgão estaduais.

“O encontro proporciona a integração entre as Instituições, fomentando a troca de experiências de boas práticas implantadas nas Corregedorias, além de resolução rápida de demandas ordinárias”, afirmou o Doutor Thiago Fernandes.

No evento de hoje, a Corregedoria do Poder Judiciário apresentou o sistema que foi desenvolvido pelos seus próprios servidores da instituição.

O sistema proporciona agilidade e segurança na tramitação de demandas internas, dando celeridade no fluxo de processos.

O evento é promovido pelos próprios Corregedores-Gerais e contou com a presença dos Corregedores do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, IAPEN, OAB, TRE, PRF, Procuradoria bom do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defensoria Pública.

Assessoria