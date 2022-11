Polícia Civil identifica e prende um dos autores de homicídio que aparece em vídeo que circulou na internet

- Publicidade -

No início da tarde desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), identificou e prendeu, W. J. G. S. de 19 anos, vulgo “Sabotagem”, em uma residência localizada no bairro Cabreúva.

O trabalho de investigação realizado pela equipe da DHPP possibilitou a identificação do local onde ocorreu a filmagem e um dos autores do homicídio que aparece no vídeo onde uma pessoa foi morta.

No momento da chegada da polícia onde foi feita a filmagem um dos autores se evadiu e não foi preso.

A Polícia Civil também já identificou outros três envolvidos no crime de homicídio e segue com as diligências no sentido de descobrir para onde o corpo foi levado.

De acordo com a investigação, a Mãe da vítima esteve na delegacia e tão logo registrou o relato dos fatos, a polícia deu início as diligências logrando êxito na identificação e prisão de um dos envolvidos no crime.

O preso foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) pra lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre