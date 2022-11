Polícia Civil identifica e prende mandante de ataques feitos em Manoel Urbano

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, 3, a Policia Civil em Manoel Urbano prendeu S. S. M. de 23, vulgo (Lico), em uma residência localizada no conjunto habitacional Wilson Ribeiro, região do Calafate em Rio Branco.

De acordo com a investigação, S. S. M. participou efetivamente da tentativa de três homicídios ocorridos em agosto e após os crimes fugiu para Rio Branco de onde vinha coordenando outros ataques de incêndios criminosos ocorridos no início do mês de outubro quando 5 casas foram incendiadas de forma criminosa.

A prisão do indivíduo é desdobramento das ações investigativas desencadeadas no início de agosto desse ano quando houve três tentativas de homicídio a integrantes de organização criminosa rival e incêndios criminosos.

Desde agosto, o trabalho investigativo da Polícia Civil identificou e prendeu várias pessoas responsáveis pelos crimes e apreendeu nove armas de fogo que foram usadas no cometimento dos delitos.

O preso é também investigado por ser um dos fornecedores de armas e drogas enviadas ao município de Manoel Urbano.

O preso já responde por processo pelo crime de tráfico de drogas e tinha mandado de prisão em aberto cumprido na manhã desta quinta-feira. O preso foi conduzido a Delegacia de Flagrantes – DEFLA onde ficará à disposição da justiça.

Ascom/Policia Civil do Acre