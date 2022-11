Polícia Civil apreende mais de 20kg de Maconha do tipo Skank, em Rio Branco

- Publicidade -

Na tarde dessa sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, com apoio do Núcleo de Operações com Cães – NOC, apreendeu 20kg (vinte quilos) de material entorpecente, maconha modificada (Skank).

Após o trabalho do cão policial Duke, foi possível identificar cinco encomendas, com destinatários diferentes, que continham material suspeito.

Foram realizados levantamentos no sentido de identificar os destinatários, foi realizado ainda diligências nos locais em que as encomendas seriam entregues.

Durante a ação policial duas pessoas foram presas e conduzidas a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, em posse do material entorpecente, sendo ela uma mulher G. T. L. (21) anos e um homem I. B. D. S. (21) anos.

A prisão dos investigados e apreensão do entorpecente se deu em decorrência da colaboração da área de Segurança Corporativa dos Correios.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número (68) 99922-1111.

A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.