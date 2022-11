Polícia boliviana anuncia reforço, inclusive aéreo, para conter guerras de facções na fronteira

- Publicidade -

A guerra declarada entre as facções que dominam a fronteira do Acre com a Bolívia forçou a cúpula da Segurança Pública da Bolívia solicitar junto ao Governo Federal daquele país reforço policial, inclusive com aparato aéreo, para coibir a onda de violência que assola a região.

Em coletiva realizada nesta segunda-feira (14), o comando-geral da Polícia Boliviana informou que nos últimos ataques, onde duas pessoas foram vítimas de arma de fogo, dois inquéritos foram abertos e as investigações estão em andamento.

À imprensa, a Polícia Boliviana anunciou medidas para conter a violência na capital do Departamento de Pando, que faz fronteira com as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, respectivamente no Acre, como criação de barreiras de fiscalização diárias em veículos e abordagens a pessoas suspeitas nas ruas.

A polícia vai passar a usar também um helicóptero das Forças Armadas da Bolívia para fazer inspeções aéreas. A aeronave está estacionada num hangar em Santa Cruz de La Sierra. A previsão é que possa desembarcar nas próximas horas em Cobija.

“Temos equipamentos, temos reforços, temos soldados equipados. Avisamos que estamos tomando todas as providências para que a paz seja restabelecida”, informou um porta-voz boliviano.

Por Wanglézio Braga / Acre News