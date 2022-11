Polêmico Rodrigo Constantino pede para Jovem Pan demitir desafetos

- Publicidade -

O polêmico Rodrigo Constantino publicou um vídeo no YouTube para fazer um “esclarecimento” sobre seu surto na quarta (16/11), quando abandonou o programa “3 em 1” ao vivo, na Jovem Pan News, e revelar que pediu a demissão de seus desafetos.

Ele disse que a demissão de Grandini lhe foi prometida ao detalhar o que aconteceu após sair do ar intempestivamente: “Saí do programa e imediatamente os diretores da Jovem Pan conversaram com o Tutinha, me ligaram, mandaram mensagem: ‘Calma, calma, vimos aqui o que aconteceu e realmente é inaceitável, ele não vai mais participar do programa e tudo mais‘”.

“Ou seja, espero que estejam entendendo quem dá audiência pro programa”, continuou. Em tom provocador, emendou com um “ou eles ou eu” clássico, afirmando que o público não sintonizava na Jovem Pan para ver “Leonardo Dirceuzinho e Canelone”. “Vamos lá, faz um programa deles e vamos ver se vai dar audiência”, desafiou.

Em seguida, ditou suas regras: “Se querem contar com a minha bagarem, com as minhas análises…”

E assumindo que pediu as demissões, ele concluiu: “O recado tá dado, acho que foi muito claro, né? Acho que eles entenderam. Tanto que amanhã eu estou no programa, o Canelone não está, o Dirceuzinho não está e por aí vai, né?”.

A íntegra do vídeo, sem edição nenhuma, pode ser vista abaixo.

Vale observar que Grandini foi escolhido para substituir Calejon após Constantino pedir a cabeça deste.

Desde a eleição de Lula, a Jovem Pan News tem eliminado mais gente que “A Fazenda”, enquanto mantém praticamente o mesmo nível de discórdia ao vivo que o programa da Record TV.