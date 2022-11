Polêmica: Michelle é acusada de ter tido caso com o presidente do partido de Bolsonaro

- Publicidade -

Depois de ser envolvida em rumores de violência doméstica e viver uma briga familiar com o enteado, Michelle Bolsonaro está no centro de uma nova polêmica. Maria Christina Mendes Caldeira insinuou que a primeira dama teve um caso com Valdemar Costa Neto, seu ex-marido e presidente do Partido Liberal (PL).

A acusação ocorreu durante uma live que Maria fez no Instagram. Na gravação, ela faz graves acusações ao ex-marido e critica o fato de o partido não respeitar o resultado das eleições, que culminaram na derrota de Jair Bolsonaro. “Você vai estrepar de novo com esse estrupício [Bolsonaro], que você chamava de ‘baixo clero’, de burro, com a mulher dele que foi sua ‘peguete’ depois da minha administração. Tenha dó! Deixa de ser burro“, disse.

EX-MULHER DO PRESIDENTE DO PL APONTA CORRUPÇÃO NO CLÃ BOLSONARO

Ao longo de 12 minutos, Maria dispara uma série de acusações contra Valdemar e aponta, também, supostas corrupções do clã Bolsonaro. “Esqueceu que eu tenho uma porrada de documentação sua, na época do ‘Car Wash’ (lava-jato), e sua, atual? E mais: a evasão de divisas e sonegação dos Bolsonaros aqui. Mas, de tudo isso, o mais grave é você contestar a democracia, querido”, disse.

Maria também criticou o presidente Bolsonaro, que tem estado recluso após a derrota nas urnas. “Nem essa coisa aí do seu lado [Bolsonaro] é Trump, porque não trabalha. Desde que perdeu a eleição, tá no sofá vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar pau em computador pra apagar as coisas que ele aprontou“, acusou.

Por fim, Maria prometeu fazer da vida do ex-marido e do PL “um inferno” porque ele contestou o resultado das urnas. “Waldemar, me poupe, querido, sou sua ex-mulher. Fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como você se movimenta. Você que não sabe como eu me movimento aqui [nos Estados Unidos]“, declarou.

Fonte: Purepeople