PM tira de circulação duas armas de fogo e prende homem que estava atirando em região de mata

Policiais Militares da RP 201, do 2°BPM, prenderam um homem e apreenderam duas armas de fogo e munições, na tarde desta terça-feira, 8, no Beco do Ouricuri, bairro Recanto dos Buritis, localizada na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A PM informou que foi feita uma denúncia anônima através do Copom, repassada via rede rádio para a guarnição, que um indivíduo estaria fazendo disparo de arma de fogo. Ainda segundo o denunciante, o acusado estava sob efeito de entorpecentes e realizava disparos em uma região de mata às margens do rio Judia.

A equipe de militares, portando as informações, se deslocou até o local informado, que já é bem conhecido das guarnições, para averiguar a veracidade dos fatos. Ao chegar, foi feito um deslocamento a pé, pois o local é um beco com difícil acesso, dificultando a entrada das viaturas. Os militares relataram que no percurso até chegar no local onde estaria o homem, eles foram colhendo informações com populares, que afirmaram que o acusado morava na última casa do lado esquerdo do beco.

A guarnição fez a aproximação e avistou o homem em atitude suspeita, que logo percebeu a presença da polícia, e tentou entrar para a residência, levando nas mãos a arma de fogo que foi citada na denúncia. Os policiais entraram no quintal, e chamaram o acusado, identificado por Walison de Brito, de 40 anos, para conversar. Ao ser indagado porque ele estava atirando, o homem afirmou aos militares que tem distúrbios mentais, ouve vozes e usa remédios controlado, e naquele momento estava fora de si.

Os policiais perguntaram se tinha algo dentro da casa, e o homem ficou em silêncio. Porém, a guarnição já sabia que ele tinha escondido a arma que ele estava em posse. Os militares insistiram e pediram autorização para entrar na casa, que foi concedida pelo morador. Aos ser feita uma vistoria na residência, os militares encontram uma escopeta calibre 20 e uma espingarda de cetro, adaptada para calibre 28 e vários cartuchos.

Diante dos fatos, Walison Brito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado com as armas e munições para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, onde ficará á disposição da justiça.

