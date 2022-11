PM apreende dupla armada com pistola esportiva adaptada

- Publicidade -

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois indivíduos na noite desta sexta-feira, 11, durante um patrulhamento de rotina na região da Avenida Ceará, que se estendeu até a Avenida Nações Unidas em Rio Branco.

Segundo a PM, eles estavam parados em um semáforo, quando avistaram dois homens em uma moto, de cor lilás, placa NAA-9B95, que também estariam parados em sentido oposto, aguardando o sinal abrir, quando um dos homens percebeu a presença da polícia, e a dupla “furou” o sinal fechado, tentando se evadir do local.

Os militares iniciaram uma perseguição, que finalizou no bairro Estação Experimental, na Avenida Nações Unidas, onde os indivíduos foram interceptados pelos policiais, que realizaram uma revista pessoal em ambos, e com um deles, foi encontrado uma arma de pressão, modelo airsoft, adaptada para calibre 38 com duas munições.

Diante dos fatos flagranteados, a dupla foi encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, junto com a arma e as munições. Na delegacia, um dos rapazes passou o nome de Emanuel Francisco, de 22 anos, mas os militares não conseguiram identificar no sistema, pelo fato do acusado ter passado o nome errado.

