PM aposentado derruba arma e disparo atinge a própria mãe

Um subtenente aposentado da Policial Militar derrubou uma arma de fogo e atingiu a perna da própria mãe. A situação aconteceu em um conjunto de sobrados na Rua Claudio Luiz Reis, no bairro Campo Comprido, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (9).

De acordo com testemunhas, o disparo teria sido acidental. O ex-policial estaria descarregando as compras do mercado, ao lado da mãe, no momento em que a arma caiu e o disparo aconteceu. O tiro atingiu a perna da idosa. A senhora foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador para atendimento, mas não corre risco de morte.

O subtenente, que é da reserva da corporação, permaneceu no local e prestou depoimento para a polícia. No local ninguém quis dar entrevista.