Piqué, jogador do Barça anuncia a sua aposentadoria

O atleta divulgou a decisão em um vídeo divulgado em suas redes sociais, ele afirmou que a partida do próximo sábado contra o Almería, no Camp Nou, será a última de sua carreira no futebol. o mesmo aparece emocionado no vídeo. – O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidi fechar esse ciclo – disse Piqué.

O contrato do atleta com o Barcelona vencia apenas em junho de 2024. O vídeo divulgado por Piqué não foi repostado pelo Barcelona, o clube ainda não se manifestou sobre a aposentadoria do jogador. No entanto Piqué recebeu uma série de homenagens nas redes sociais. Entre uma delas está a do zagueiro Puyol.

– Obrigado por tudo, Geri. Estou em choque. Foram muito injustos contigo, poucos defenderam a camisa do Barça como você fez. Sempre poderei dizer que joguei ao seu lado, foi um privilégio – escreveu Puyol em catalão.

Além de receber homenagens de diversos jogadores, Piqué também foi homenageado nas contas oficiais da UEFA Champions League e da Copa do Mundo da Fifa.

O zagueiro vestia a camisa do Barcelona desda temporada 2008/09, a primeira da Era Guardiola. Os números de Piqué no Barcelona são 31 Títulos, 615 jogos, 423 vitórias, 118 empates, 74 derrotas, 52 gols. O Barça fez uma única postagem após a decisão do Atleta confira: