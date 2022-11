Pilotos da Azul e TAM avistam supostos óvnis no céu de Porto Alegre

- Publicidade -

Pilotos da Azul e da TAM avistaram luzes no céu de Porto Alegre e a conversa com a torre de controle do Aeroporto Salgado Filho foram parar nas redes sociais.

Em uma delas, do último sábado (5), o piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS), diz ter visto entre duas e três luzes no céu.

Na sequência, o piloto do voo Azul 4657 afirmou ter avistado as mesmas luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). Ele ainda diz que não queria falar nada para não ser rotulado como doido.

No mês passado, algo semelhante já havia acontecido. Durante um voo comercial da Azul que saiu de São Paulo (SP) também com destino a Porto Alegre (RS), o piloto reportou algumas “luzes estranhas” com “movimentos aleatórios” que apareciam para ele durante sua pilotagem.

Porém, a equipe da torre de controle do Aeroporto Internacional Salgado Filho não encontrou outro avião no radar. Dessa forma, as tais luzes começaram a intrigar. Seria um disco voador?

Em vídeo disponível no YouTube, é possível ouvir na íntegra a conversa entre o comandante do avião Airbus A320-251N, voo 4517, com a torre de comando. “Você poderia informar quando as luzes sumirem”, pergunta a operadora. “Agora apareceu novamente”, emendava o piloto.

Procurada, a Azul informou por meio de sua assessoria que a investigação sobre o caso não cabia a ela e que “seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo”.

FolhaPress