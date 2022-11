PF cumpre 14 mandados em operação contra grupo que comandava tráfico de drogas de dentro do presídio em Sena

- Publicidade -

A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta quinta-feira, 10, a operação Resquício, em cumprimento a 13 mandados de prisão, em Sena Madureira, e um de busca e apreensão em Manoel Urbano, no interior do estado.

A ação contou com apoio do Setor de Inteligência da Polícia Penal, e tem com objetivo combater uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no município. 39 policais atuaram no cumprimento dos mandados.

De acordo com a PF, a investigação começou em janeiro deste ano, a partir de um flagrante, e revelou um esquema de tráfico de drogas gerido e comandado por indivíduos presos na cidade de Sena Madureira, que tinham todo o controle do mercado da droga de dentro do presídio.

A investigação apontou que estes presos usavam meios ilegais de comunicação, passavam ordens e tarefas para subordinados que estavam nas ruas, e executavam com a finalidade de garantir a fluidez das bocas de fumo.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, e associação criminosa para o tráfico, cujas penas somadas poderão alcançar reclusão de até 25 anos.

