Pesquisa Fecomércio-AC e Data Control: pouco mais de 25% da população acreana segue sem emprego

- Publicidade -

Ao menos 25,2% da população rio-branquense está desempregada, segundo pesquisa realizada no último dia 4 de novembro junto a 202 pessoas pela Fecomércio-AC, em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas. Ainda segundo o estudo, 47% dos moradores da capital acreana estão empregados; outros 13,9%, prestam serviços como “bico” e, 13,9% são aposentados.

O levantamento, que tem por objetivo avaliar o mercado de trabalho em Rio Branco, reforça ainda que, da população empregada, apenas 42,1% contam com carteira assinada, de modo que a maior parte dos entrevistados do estudo (57,9%) trabalha na condição de empregada, mas sem carteira assinada.

Quanto à renda mensal dos entrevistados, 55,4% admitem renda de até R$1,1 mil; 30,2%, entre R$ 1.101 a R$ 2 mil e, 10,4%, de R$ 2.001 a R$ 3 mil. Apenas 4% informam renda mensal acima de R$ 3 mil.

O estudo avalia, ainda, que, da parcela populacional desempregada ou que vive de “bico”, 30,4% não estão à procura de emprego; 16,5% procuram emprego há menos de um ano e, 17,7%, há mais de um ano. Além disso, 35,4% se apresentam na condição de aposentada e, 2%, não informam.

Ainda em relação à população desempregada, segundo a pesquisa, 45,6% enfrentam a situação há mais de dois anos; 16,5%, há menos de dois anos; 21,5%, há menos de um ano e; 26,5 admitem esquecimento quanto ao tempo na condição de desempregado.

O estudo aponta ainda que 72,3% da população com emprego permanece no mesmo vínculo nos últimos 12 meses. Apenas 6,4% experimentaram mudanças nesse período; também, 21,3% continuaram desempregada no período. Além disso, o levantamento verifica que 21,3% da população informa trabalhar distante do local de trabalho; outros 22,8% admitem moradia próxima ao trabalho; 11,4% consideram moradia “mais ou menos” distante com relação ao local de trabalho; enquanto 36,1% dizem não trabalhar e; 6,4% trabalham em locais diversos.

Para deslocamentos ao trabalho, 11,4% da população utilizam transporte coletivo. Outros 14,4% usam moto, e 14,4% o carro próprio. Também se verifica as pessoas que vão caminhando a pé (17,3%) ou de bicicletas (6,4%). O estudo mostra, ainda, 36,1% sem trabalho.

Da população empregada, 25,7% trabalha no comércio local e; 20,3% em atividades de serviços. Outras parcelas informam trabalhar na agricultura (4,4%), no setor público (9,9%), com turismo (0,5%). O estudo destaca mais 39,1% sem emprego fixo.

População empregada e satisfeita com o salário mensal

Para 36,6% os ganhos mensais são suficientes para as necessidades domésticas, enquanto 43,6% se mostram insatisfeitos com relação a esse aspecto. Para mais 17,3%, o ganho mensal é razoável e 2,5% não têm salário.

Além disso, 46,5% da população empregada tem as despesas da casa assumidas por 02 pessoas. 43,1%, afirmam ser de responsabilidade de 01 pessoa, e 5,9%, por 03 pessoas. Apenas 4,5% informam contar com 04 ou mais pessoas na divisão das despesas domésticas.

Acre News