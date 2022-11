Perpétua manda recado para Michele sobre supostas agressões “Estamos dispostas a apoiá-la”

- Publicidade -

Após pipocar na imprensa denúncia proferida nas redes sociais pelo deputado, Julian Lemos (União Brasil-PB), ex-aliado de Jair Bolsonaro, de que o presidente teria agredido a primeira-dama Michelle Bolsonaro, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) tratou de mandar um recado para a mulher do presidente.

“Ele [Bolsonaro] deu uns tapas nela, durante as primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e deu uns tapas nela, dentro de casa (…) E agora deu outros empurrões nela de novo (…) A relação de Bolsonaro e Michelle é de fachada. Ela não aguenta nem ver ele”, disse Julian Lemos sem apresentar provas.

A fala do ex-aliado continua repercutindo no país. Entre uma e outra repercussão, destaque para a deputada Perpétua Almeida que disse que estaria disposta a ajudar a primeira Dama.

“Quero dizer a 1ª Dama, Michele Bolsonaro, que sinta-se segura se quiser denunciar seu marido na delegacia da mulher. Estamos à disposição para apoiar, caso sejam verdadeiras as denúncias de violência doméstica. Michele, assim como todas as mulheres, merece ser protegida”, escreveu Almeida via Twitter.

Michelle Bolsonaro não respondeu a publicação da parlamentar acreana.

Por Wanglézio Braga/ Acre News