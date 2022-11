Pernambucano radicado no Acre continua o raro ofício de tecer tarrafas no mercadão do centro

“Todo dia é a mesma coisa. Chego aqui, boto a minha cadeira bem nessa passagem que dá pra eu enxergar quem vem e quem sai do mercado (…) Pego a linha e coloco na agulha. Lanço um nó aqui, outro ali. Puxo a linha, dou base numa régua de madeira, faço outro ponto e vou tecendo a tarrafa”, conta a reportagem do AcreNews.

Seu João nasceu no interior do Estado de Pernambuco (PE), em Petrolina. Veio para o Acre após rodar quase todo o país. O motivo foi a busca por qualidade de vida e oportunidades de crescer como profissional. “Fui do nordeste para Goiás. Depois fui para a Serra Pelada, no Pará, trabalhar como garimpeiro. Saí de lá e fui para o Mato Grosso, no Pantanal, onde fui vaqueiro e trabalhei com terras. Depois de viajar essa região, vim parar no Acre e daqui não vou para lugar nenhuma”, relata.

Por Wanglézio Braga/Acre News