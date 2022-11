Período de chuva requer atenção para evitar acidentes elétricos

- Publicidade -

Novembro combina com chuva no Acre, apesar da frequência ainda estar abaixo do esperado, nunca é demais reforçar as dicas de segurança para evitar acidentes elétricos. Objetos na rede elétrica, alagamentos e raios são algumas situações que podem acontecer nesse período.

“É importante ficar abrigado durante as chuvas e não tocar em cabos rompidos ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica, pois podem estar energizados”, enfatiza o coordenador de segurança da Energisa Acre, Marcelo Martins.

Em caso de descargas atmosféricas, popularmente chamadas de raios, a recomendação é que os eletrodomésticos sejam retirados da tomada, pois a descarga atmosférica pode causar perturbações na rede de energia.

Outra recomendação importante é sobre os cuidados que devem ser adotados em caso de alagamentos. “Os moradores devem desligar o disjuntor e todos os equipamentos eletrônicos, em caso de alagamentos. Caso o disjuntor, já esteja numa área alagada, os consumidores devem evitar e mexer e acionar a concessionária que adotará as medidas de segurança”, orienta o coordenador de segurança da Energisa Acre, Marcelo Martins.

Dicas de segurança:

-Retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

-Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

-Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa;

-Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos e aterre a rede elétrica da residência ou comércio;

-Não utilize chuveiro elétrico, secador, chapinha, etc.

-Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas;

-Se não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos;

-Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

-Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios;

– E não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados.

No período chuvoso, os riscos aumentam e por isso, qualquer situação anormal que seja identificada como a falta de luz, fios baixos, caídos, ou mesmo objetivos próximos ou sob a rede, a Energisa deve ser imediatamente acionada:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 647 7196

