“Pelo amor de Deus!”; Ana Hickmann reage indignada à acusação de Lucas Guimarães durante entrevista a podcast

- Publicidade -

Ana Hickmann reagiu com indignação a uma fala de Lucas Guimarães, feita na noite de ontem (7), em entrevista ao podcast PodCats. Na ocasião, o ex-marido de Carlinhos Maia disse ter sido bloqueado no WhatsApp pela apresentadora.

Aparentando surpresa, Ana apareceu em sua conta oficial no Instagram para falar sobre a situação e negar que tenha bloqueado o influencer. “Gente, estou aqui no meu escritório, trabalhando, e estou vendo um monte de gente me marcando dizendo que eu bloqueei o Lucas Guimarães?”, começou a apresentadora.

“Aí eu fui atrás e eu vi que ele foi ontem no Podcats com a MC Loma, Gêmeas e enfim, com a turma toda e disse que eu bloqueei ele. Não amigo eu não te bloqueei não, pelo amor de Deus, foi alguma conta fake que fez isso”, argumentou ela.

Em seguida, Ana Hickmann ainda mandou um recado para Lucas Guimarães, apontando que jamais faria algo com alguém que é tão próximo. “Só pra finalizar, eu não te bloqueei, só bloqueio gente chata e você não é chato, pelo contrário. Pelo amor de Deus!”, ponderou.