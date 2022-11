Pelo 4º dia seguido, pilotos avistam OVNIs no céu de RS; veja vídeo

- Publicidade -

Pela quarta noite seguida, luzes sem identificação apareceram no céu de Porto Alegre (RS) e causaram alvoroço entre pilotos e controladores de voo. Na última terça-feira, 8, comandantes de quatro aeronaves fizeram relatos, em menos de um minuto, sobre OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados).

O vídeo mostra o momento do diálogo entre os comandantes e a controladora de tráfego aéreo.

Os pilotos falam para a central que há luzes de origem desconhecida no céu e, em seguida, são orientados a gravar os objetos.

É possível ouvir um deles explicar que as imagens não ficam nítidas pela câmera do celular. No entanto, a mesma orientação vai para os outros pilotos.

Relatos

Segundo os primeiros relatos, que foram feitos no último sábado, 5, as luzes acendiam, apagavam e se moviam de forma rápida, porém não impediam o tráfego dos aviões.

O piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS), fez uma breve descrição sobre a aparição das luzes: “às vezes é uma, às vezes duas ou três”.

O piloto do voo Azul 4657 também falou ter visto as luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. De acordo com o relato dele, as luzes eram em “espiral” e giravam bem forte.