Pela segunda vez, homem é suspeito de incendiar casa da ex-mulher no Acre

A casa da doméstica Maria Francisca Cassiano foi totalmente consumida pelo fogo no último sábado (5). O caso aconteceu na Vila Lagoinha, situada na zona rural de Cruzeiro do Sul. Vizinhos disseram que o incêndio seria criminoso e o ex-marido de Maria, identificado como ‘Cego’, é apontado como principal suspeito de atear fogo.

De acordo com as testemunhas, essa já seria a segunda ocorrência da mesma natureza provocada pelo homem, mas ninguém afirmou tê-lo visto no sábado, no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado pelos vizinhos, que informaram ter ouvido um barulho de explosão e em seguida a casa já estaria toda em chamas. A dona da residência não estava no local na hora do incêndio e a perda do imóvel é total.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou ao local, a casa mista de madeira/alvenaria já estava totalmente consumida pelo fogo e foram gastos 2 mil litros de água para debelar as chamas. “Foi feito o rescaldo e foram procurados vestígios, não encontrando nada”, cita o Boletim dos Bombeiros. A Polícia Civil vai investigar o caso.

