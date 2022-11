Pecuarista Jorge Moura nega que seja financiador de manifestação em frente ao 4° BIS

- Publicidade -

O empresário Jorge Moura, citado como financiador da manifestação que ocorre em frente ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), em protesto ao resultado das urnas que proclamou a vitória de Lula para a presidência do Brasil, negou que esteja bancando o movimento nesta segunda-feira, 7.

Desde o dia 2 de outubro, centenas de militantes fazem protesto próximo ao comando militar. Moura, no entanto, não criticou quem ajuda os manifestantes. “Não queremos ver afundar como a Venezuela, o Chile ou a Argentina”, comentou.

A manifestação “pacífica” ocorre mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) que solicitou a desobstrução imediata de vias públicas pela Polícia Militar do Estado.

Apesar da decisão, nenhuma via e nem a entrada do 4° BIS se encontra obstruída. A Polícia Militar já esteve no local realizando a patrulha e garantindo a ordem da manifestação.