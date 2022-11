“Pecuária Leiteira” pauta Congresso Internacional que será realizado no Acre

- Publicidade -

Já está tudo pronto para a realização do IV Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental (CIPEL). O evento vai ser realizado na sede do Sebrae-AC, localizado na Avenida Ceará, em Rio Branco, entre os dias 24 a 26 de novembro.

A abertura do evento terá início às 8 horas e em seguida uma dissertação sobre o cenário da pecuária leiteira no estado. Ainda pela manhã, uma abordagem sobre as estratégias de nutrição de vacas leiteiras em lactação, a ser proferida por um pesquisador de Rondônia.

No segundo dia de Congresso, destaques para palestras sobre “Pasto e lavoura”, as novas tecnologias aplicadas à pecuária leiteira, como obter uma silagem de qualidade e experiências de pastejo rotacionado. Haverá ainda uma mesa-redonda com o tema: “Como alavancar a produção de leite no Acre”.

O último dia de evento é destinado ao “Dia de Campo” e palestra com André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste. O encerramento está previsto para o meio dia, com um almoço.

“O Congresso Internacional tem por objetivo apresentar as discussões mais atualizadas sobre o Sistema de Produção Leiteira. Abordando temas como manejo de pastagem, manejo e reprodução do gado leiteiro, avaliação e desempenho das propriedades leiteiras, qualidade do leite, sustentabilidade, gestão e legislação pertinentes. Será o momento oportuno para analisarmos o que está bom e deve ser mantido, o que estamos precisando melhorar e o que vamos fazer para melhorar”, informa publicação da instituição.

Veja a programação completa do Congresso Internacional: