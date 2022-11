Peça fininha de Patrícia Poeta e exibida em dia de sol

- Publicidade -

Presente de segunda a sexta nas manhãs da TV Globo, no comando do programa Encontro, a apresentadora Patrícia Poeta não costuma ser tão discreta em suas redes sociais quando está de férias ou curtindo momentos de lazer.

Sempre que possível, ela publica fotos mais ousadas e deixa a maioria dos seguidores impressionados com a sua beleza e boa forma.

No início do ano, a apresentadora que adora conhecer as belíssimas regiões do Brasil, posou deslumbrante em uma sequência de cliques feitos em Fernando de Noronha, um dos destinos mais procurados e visitados pelos famosos.

Dona de curvas poderosas, Patrícia Poeta seduziu ao usar uma peça fininha super estilosa enquanto curtia o dia de calor. Nos registros, ela surge em meio às pedras apreciando as praias paradisíacas da região.

“Longe de casa… No paraíso… Registros dos últimos dias de folga. Se conectar com a natureza não tem preço, né?! Vou embora daqui sempre com o gostinho de “quero mais”. Até breve, Noronha! Amo essa ilha e as pessoas que vivem nela! Valeu, mais uma vez!”, disse ela na época.

No Instagram, a publicação da famosa foi cercada de comentários positivos e fervorosos. “Eu amei essas fotos e não me canso de dizer o quanto você é uma Deusa”, disse um rapaz. “Essa mulher é um espetáculo, você ficou ótima com esse biquíni maravilhoso”, disse outra seguidora. “Quem pode, pode! E ela pode!”, destacou mais uma internauta. “Sereia belíssima”, elogiou uma outra fã.

Fonte/ Portal spin-off.com