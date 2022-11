Pastor alemão vira herói ao proteger criança de 6 anos do ataque do cachorro do vizinho; Veja o vídeo

- Publicidade -

Vídeo de um pastor alemão caramelo salvando o filho de 6 anos de seu tutor, que estava prestes a ser atacado pelo cachorro de um vizinho, se tornou viral no TikTok após ser compartilhado na última sexta (11). As cenas impressionantes já contam com mais de 21,1 milhões de visualizações na plataforma chinesa.

Segundo o tabloide britânico LAD Bible, o cão herói, chamado Tanky, tinha acabado de sair de casa com a criança, para brincar do lado de fora da casa que fica na Flórida (EUA), quando o outro cachorro de cor escura se aproximou de forma repentina.

Como se vê nas imagens, um cachorro preto apareceu correndo em direção ao menino de 6 anos e quase o alcançou, enquanto a criança tentava fugir.

Por sorte, o fiel amigo do garoto estava lá e logo se prontificou a ajudar, ficando entre o menino e o cachorro do vizinho. O pastor alemão se impôs sobre o suposto inimigo e garantiu que ele não se aproximasse do filho de seu tutor.

Veja o vídeo: