Parou na UPA: Mulher é espancada a vassourada pelo marido por beber com a amiga

Uma mulher de 40 anos foi socorrida para a UPA após ser espancada pelo marido de 32 anos no final da noite de sábado (05) em uma residência no bairro Três Marias, na zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima informou que estava com uma amiga consumindo bebida álcoolica no instante em que o marido chegou furioso a agredindo com socos no olho, causando inchaço.

Não contente, ele teria pego uma vassoura e atacou a mulher na cabeça e costas. O acusado fugiu logo na sequência e a vítima muito machucada foi encaminhada para a UPA.

Rondônia ao Vivo