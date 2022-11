Parceria: Assis Brasil receberá orientação turística

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) realizou uma visita de cortesia ao município de Assis Brasil, onde o titular da pasta, Márcio Pereira, juntamente com uma comitiva, visitou os pontos turísticos e atrativos.

“Estamos realizando essa visita de cortesia com o prefeito Jerry Correia. Viemos conhecer um pouco mais dos atrativos da cidade, e com a orientação dos nossos técnicos, queremos potencializar a visitação na cidade, tanto pelo lado brasileiro, como pelo Peru”, disse o secretário.

Para o prefeito, a parceria entre Município e Estado poderá ajudar a alavancar o conhecimento histórico da cidade e da relação com o país vizinho.

“Agradecemos a vinda da secretaria para nos ouvir e conhecer um pouco do que temos a oferecer como atrativo da nossa cidade, e como gostaríamos de potencializar o turismo local, uma vez que somos corredor de passagem com o Peru. Por meio dessas orientações, e em parceria com a comunidade, teremos uma Assis Brasil mais atrativa”, destacou o prefeito.

A secretaria irá reunir o corpo técnico para elaborar um estudo de viabilidade e visita dos turismólogos ao município, para mapeamento de ações a serem desenvolvidas em parceria.