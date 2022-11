Papai Noel chega ao Via Verde Shopping neste sábado, 19

- Publicidade -

O Natal do Via Verde Shopping está se aproximando e a chegada do Bom Velhinho é o marco para o clima natalino do shopping iniciar. Dia 19, sábado, às 16h, o Papai Noel chega no empreendimento. Para não perder nada, confira a programação do dia 19 abaixo.

16h – Banda da Polícia Militar (Praça de Alimentação);

17h – Chegada do Papai Noel (Acesso B);

18h – Banda do Exército Brasileiro (Praça de Alimentação);

19h – Coral Colégio Adventista (Praça de Alimentação).

Confira também os horários que o Papai Noel estará no shopping nos próximos dias.

Domingo: 20/11, das 14h às 21h;

Quinta: 24/11, das 15h às 22h;

Sexta: 25/11, das 15h às 22h;

Sábado: 26/11, das 15h às 22h;

Quinta: 01/12, das 15h às 22h;

Sexta: 02/12, das 15h às 22h;

Sábado: 03/12, das 15h às 22h;

Domingo: 04/12, das 14h às 21h;

Quinta: 08/12, das 15h às 22h;

Sexta: 09/12, das 15h às 22h;

Sábado: 10/12, das 15h às 22h;

Domingo: 11/12, das 14h às 21h;

Quinta: 15/12, das 15h às 22h;

Sexta: 16/12, das 15h às 22h;

Sábado: 17/12, das 15h às 22h;

Domingo: 18/12, das 14h às 21h;

Segunda: 19/12, das 15h às 22h;

Terça: 20/12, das 15h às 22h;

Quarta: 21/12, das 15h às 22h;

Quinta: 22/12, das 15h às 22h;

Sexta: 23/12, das 15h às 22h;

Sábado: 24/12, das 14h às 18h.

Assessoria