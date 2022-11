Palmeiras se despede de temporada com feitos históricos

- Publicidade -

O Palmeiras termina a temporada de 2022 com feitos históricos igualados ou superados, disputando seis competições (Mundial de Clubes, Paulistão, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão). Ao todo, foram três títulos, um vice-campeonato e duas eliminações.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão quebrou diversos tabus. O mais recente foi nas premiações oficiais da CBF e do Bola de Prata, do Grupo Disney (ESPN) Dentro de campo, nos clássicos, o Alviverde foi predominante com 10 vitórias em 13 partidas (duas derrotas e um empate) – nunca tinha ganho tanto em um mesmo ano.

Na temporada, a equipe marcou 142 vezes – melhor ano ofensivo do século 21 em 74 jogos. A defesa tomou apenas 50 tentos em 48 vitórias, 19 empates e apenas sete derrotas, incluindo uma na prorrogação – aproveitamento de 73,4%. Além disso, se despediu de 2022 mais vitorioso e artilheiro do Allianz Parque. Houve, também, conquistas relevantes na base e no futebol feminino.

Pelo Campeonato Brasileiro, atingiu seu melhor ataque e sua maior pontuação em uma edição de pontos corridos, desde 2006. Ainda no torneio, acabou virando o time que menos perdeu neste formato: 3.

Contra o Santos, sustenta um recorde que só tinha sido visto entre 1940 e 1942. São sete vitórias palmeirenses de forma seguida. Naquela época, foram nove. Já na Libertadores, igualou o recorde de maior invencibilidade na competição com 18 partidas sem perder. Aliás, ainda conseguiu fazer a melhor campanha da história de uma primeira fase.

Era Abel Ferreira também conseguiu alcançar marcas na instituição. Por exemplo, virou o primeiro estrangeiro a ser campeão do Brasileirão comandando o Alviverde e do Paulistão, sem ser Vanderlei Luxemburgo na beira do campo, a partir de 1976. Sem contar que é o mais longevo no cargo, neste momento, no Brasil.

Para finalizar, o Palmeiras teve o ano mais artilheiro da sua defesa, com gols de Gustavo Gómez, Murilo e Luan. Além de que, os camisas 15 e 26, da equipe se tornaram os únicos a marcarem 11 vezes em uma mesma temporada, quebrando o feito de Júnior Baiano, conquistado em 1999, com 10.

Abel e o elenco do Alviverde estão em férias e retornam aos trabalhos no dia 5 de janeiro. O Campeonato Paulista de 2023, com transmissão exclusiva da Record TV, em TV aberta, além do R7 e do Playplus, tem início no dia 15. Verdão está no grupo D, com São Bernardo, Santo André e Portuguesa, buscando um bicampeonato que não vem há 29 anos.

Confira os números do Palmeiras no profissional em 2022:

Títulos: 3 (Paulistão, Recopa e Brasileirão)

Rony (artilheiro do ano): 23 gols

Jogos: 74

Vitórias: 48

Empates: 19

Derrotas: 7

Gols marcados: 142

Gols sofridos: 50

Saldo: 92

Aproveitamento: 73,4%

R7 Notícias