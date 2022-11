Palmeiras goleia Fortaleza por 4 x 0 e comemora 11º título brasileiro

- Publicidade -

Depois de conquistar seu hendecacampeonato, o Palmeiras derrotou o Fortaleza, nesta quarta-feira (2/11), por 4 x 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do Verdão deixou o rival em 10º lugar, com 48 pontos.

Ainda no primeiro tempo, Rony abriu o placar aos 14 minutos e Dudu aumentou a vantagem aos 31. Rony marcou seu segundo e o terceiro do Verdão aos 2 da segunda etapa. O jovem Endrick fez o quarto e último aos 18 minutos.

O Palmeiras entra em campo novamente neste domingo (6/11), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Fortaleza enfrenta o Atlético-GO também no domingo, na Arena Castelão.

O jogo

O primeiro tempo já começou com passe de Scarpa para Dudu, que cruzou na área. O goleiro Fernando Miguel saiu do gol para pegar a bola, mas Endrick rouba a bola do rival quando ele tentou chutá-la. O juiz apita a falta do atacante.

Aos 3 minutos, Scarpa cobrou escanteio para Endrick na área, que ajeitou a redondinha para trás. Zé Rafael bateu a bola por cima do gol. Logo aos 7, Zé Rafael cruzou e Rony desviou com o calcanhar, mas a bola foi para fora.

Com 10 minutos, foi a vez do Fortaleza. Robson avançou bem e chutou de fora da área, com a perna esquerda. Scarpa respondeu no minuto seguinte: com passe de Danilo, o jogador cruzou e a bola foi espalmada pelo goleiro antes de sair. Entretanto, o impedimento foi marcado.

O primeiro gol veio aos 14 minutos. Gustavo Scarpa toca a bola para Rony e o atacante bate por debaixo do goleiro. O atleta voltou a dar perigo aos 28, depois de receber passe de Dudu. O cabeceio desviou e saiu do campo.

A vantagem aumentou aos 31, com lançamento de Marcos Rocha para Dudu. O camisa 7 conseguiu encobrir Fernando Miguel e marcou o segundo do Verdão.

Na segunda etapa, Rony fez mais um logo aos 2 minutos. Dudu cruzou rasteiro e Endrick tentou finalizar de carrinho. Entretanto, a bola passou por todo mundo e sobrou com Rony, que dominou e marcou.

Aos 9, o Fortaleza teve uma chance. Crispim ajeitou a bola para Galhardo, que cruzou rasteiro para Juninho Capixaba. A tentativa foi travada por Gustavo Gómez. O time visitante tentou novamente aos 11, quando Galhardo chutou de fora da área para a defesa de Weverton.

Juninho Capixaba teve grande oportunidade novamente aos 14, quando chutou de direita para grande defesa do goleiro palmeirense. A resposta veio aos 17: Zé Rafael finalizou duas vezes de fora da área, mas nenhuma terminou em gol.

O Palmeiras quis aumentar ainda mais a vantagem e Endrick marcou o quarto aos 18. Dudu fez jogada individual e o jovem conseguiu finalizar de carrinho após cruzamento.

Rony quase fez hat-trick aos 24 minutos. Depois de passe de Zé Rafael, o atacante chegou batendo, mas mandou a bola por cima do gol. Logo em seguida, Dudu teve chance clara ao passar com a bola pela marcação, mas chutou para fora.

