Palmeiras é campeão brasileiro após derrota do Inter para o América

O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022.

E o Verdão nem precisou entrar em campo para garantir o título. Isso porque o Internacional perdeu por 1 a 0 para o América-MG, nesta quarta-feira à tarde, em Belo Horizonte, e não pode mais alcançar o Alviverde.

Os gaúchos ficaram com 64 pontos com apenas mais três jogos a fazer. O Palmeiras já tem 74 e ainda atuará mais quatro vezes.

A noite será de festa no Allianz Parque. O Verdão enfrenta o Fortaleza, às 21h30, apenas para cumprir tabela e dar início à comemoração pela conquista.

O Palmeiras tem agora 11 títulos do Brasileirão, abrindo vantagem como o maior vencedor da competição. O Verdão ficou com a taça em 1960*, 1967*, 1967**, 1969**, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

* Unificado pela Taça Brasil

* Unificado pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa

Este é o primeiro título do Brasileirão do técnico Abel Ferreira. Apresentado pelo Palmeiras exatamente há dois anos, o treinador português agora tem seis conquistas no clube. Ele também venceu a Libertadores (2020 e 2021), a Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022) e o Paulistão (2022).