Pais apostam em desenho “smilingüido” como conteúdo seguro para crianças

Numa época onde a quantidade de conteúdos impróprios para menores tem crescido em desenhos e filmes infantis, o Smilingüido voltou a ganhar força nas plataformas digitais, conquistando novos fãs e virando uma alternativa de conteúdo seguro para crianças.

Criado há mais de 40 anos pela editora Luz e Vida, nos anos 80, o Smilingüido é um personagem cristão que retrata a vida comunitária de uma formiga e seus amigos, apresentando lições sobre fé e comportamento.

A editora está comemorando o fato do personagem estar ganhando força em seus canais “Nosso objetivo é transmitir a experiência da vida com Jesus por meio de desenhos e histórias, não como imposição, mas como convite para qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus”, disseram os criadores.

A editora explicou que a proposta do desenho Smilingüido é ensinar os princípios cristãos a partir de histórias comuns, associadas à experiência humana, o que resulta numa transmissão simples e natural de ensinamentos, compreensível para todas as idades.

“Por meio de identificação, vivência e testemunho, os personagens querem ser uma ponte para comunicar a Bíblia, seus valores e conceitos e produzir reflexão e inspiração nas pessoas”, diz a editora.

Ativismo nos desenhos

O aumento de popularidade de conteúdos como o Smilingüido pode ser explicado pelo crescimento da preocupação dos pais cristãos com o ativismo ideológico em produções infantis.

Conforme o GospelMais vem noticiando nos últimos anos, empresas como a Disney, que antes eram vistas como seguras pelas famílias, passaram a ser usadas como palcos para a promoção de conteúdos anticristãos.

Cientes disso, os criadores do desenho Smilingüido estão vendo que o personagem, agora atualizado para os tempos atuais, vem ganhando um número cada vez maior de seguidores nos canais da editora.

“Estamos felizes com o que vem acontecendo com a marca”, disseram, segundo o Pleno News. “Em menos de um ano, focamos nossos esforços no digital e, de uma forma orgânica, temos conquistado seguidores tanto no YouTube quanto no Instagram e no streaming”.

Fonte/ Portal gospelmais.com