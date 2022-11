Pai é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas

- Publicidade -

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de estuprar as duas filhas, de 1 e 2 anos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu durante a noite do último domingo (6) e foi descoberto pela mãe das vítimas.

A mulher disse à Polícia Militar que saía do banheiro quando viu a filha mais velha deixando o quarto com o suspeito. A menina reclamava de dores. Preocupada, a mãe levou as duas meninas até uma sobrinha que é enfermeira. A profissional, que não foi identificada, informou que as vítimas estavam com vermelhidão em partes do corpo.

Mãe e sobrinha levaram as duas meninas até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Petrolândia, onde elas receberam os primeiros atendimentos. Depois, as crianças foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, para mais exames.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito. Com ele foram encontradas uma arma calibre 22 e duas munições. O homem foi preso em flagrante.