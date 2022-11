Pai é denunciado por abusar menina de 13 anos e dizer que queria engravidá-la

- Publicidade -

Homem de 47 anos foi denunciado à polícia em Campo Grande, acusado de estuprar a própria filha, hoje com 13 anos. Os abusos teriam acontecido desde a infância da vítima e outros autores também teriam estuprado a menina.

Conforme apurado pelo Jornal Midiamax, no fim de outubro o homem foi denunciado pelos abusos que cometeu. Ele estuprava a menina há anos e, segundo a denúncia, teria inclusive falado que queria engravidar a própria filha.

No entanto, ele dava anticoncepcional e também pílulas do dia seguinte para a menina. Em conversa com uma testemunha, o homem teria dito que a filha já tinha sido estuprada por outros homens e por meninos, desde os quatro anos de idade.

Há suspeita ainda de que o acusado planeja fugir da cidade. A vítima foi ouvida pelo setor psicossocial na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e confirmou os abusos.

Ela ainda contou que recebia dinheiro do pai após os estupros. O caso é investigado como estupro de vulnerável.