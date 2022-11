“Pague pelo crime que cometeu”: Após falas polêmicas, ator da Globo revela que irá processar Cássia Kis

- Publicidade -

A atriz vem sendo detonada na web após algumas declarações polêmicas, que não foram bem vistas pelos internautas e seus companheiros de trabalho

O ator, famoso por seus personagens em obras da TV Globo, surpreendeu os fãs ao revelar estar processando Cássia Kis, também funcionária da emissora global, por conta de algumas declarações polêmicas dadas pela atriz. Em uma entrevista para a jornalista Leda Nagle, em seu canal no YouTube, a famosa fez um comentário sobre a comunidade LGBTQIA+.

Após diversas polêmicas e uma “pressão” para a Globo demitir a artista, quem se pronunciou foi José de Abreu, que, em entrevista ao portal Na Telinha, decidiu revelar que irá processar a colega de profissão. Além disso, o famoso comentou sobre o clima nos bastidores da emissora.

“Em primeiro lugar me relaciono profissional, social e afetivamente com pessoas LGBTQIA+ há anos. Além disso, tenho uma filha trans e o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Fiquei chocado com o que ela disse, me uni a algumas entidades de defesa de direitos para que ela pague pelo crime que cometeu”, afirmou ele.

“Quanto ao clima na Globo obviamente é de espanto, ela agrediu centenas de colegas em todos os departamentos (…) Num momento em que a Globo criou uma Diretoria de Diversidade e ela vai de encontro a isso…”, finalizou José, detonando a atitude e falas de Cássia.

Fonte: Bolavip Brasil