“Padrinho” dos indígenas do Acre, DJ Alok ficou surpreso com citações em redações do ENEM

Considerado padrinho de alguns grupos indígenas do Acre, o DJ e produtor musical Alok Petrillo, diz que foi pego de surpresa com citações de estudantes sobre o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que ocorreu no último domingo (13).

“Me pegaram de surpresa as mensagens de estudantes me citando na redação do Enem. A minha contribuição com a causa indígena é uma das prioridades e ter esse reconhecimento me deixa extremamente feliz porque a base de tudo é a conscientização. Muito obrigado”, publicou numa rede social.

Neste ano, o tema foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Após a prova, muitos estudantes relataram sobre o trabalho que o produtor vem executando nas comunidades indígenas, sobretudo na região do Envira, no Acre. Um dos rascunhos da prova ganhou repercussão nas redes sociais.

Em suas passagens pelo Acre, DJ Alok gravou músicas, fez campanhas para venda artigos de artesanato e gravou um documentário com os povos Yawanawá.

Por Wanglézio Braga/ Acre News