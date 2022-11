Padrasto mata enteada a facadas após tentativa de abuso sexual

- Publicidade -

Haislane Lima, 21, foi morta a facadas pelo padrasto após uma tentativa de abuso sexual. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (9), em uma Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná, após a vítima reagir ao homem.

A jovem foi esfaqueada pelo menos 5 vezes, dentro da própria casa. Depois de ferir Haislane, o padrasto ainda chamou uma ambulância e levou a jovem para um hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O autor do crime foi descoberto após as investigações da polícia. Além de relatos conflitantes, imagens das câmeras de segurança mostraram que o homem era o único que estava na casa no momento do crime.

Ele acabou confessando o crime e disse que a jovem reagiu quando ele passou as mãos nas nádegas dela. Durante a briga, o homem esfaqueou a vítima. Haislane era casada e mãe de uma criança de 3 anos.