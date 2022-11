Ovelhas na Mongólia andam em círculos há 12 dias. Ninguém sabe o porquê

- Publicidade -

Um rebanho de ovelhas anda, há 12 dias, continuamente em círculos, e ninguém consegue determinar o motivo por trás deste comportamento. O estranho fenômeno foi visto na cidade Baotou, na Mongólia.

Imagens divulgadas nas redes sociais, mas captadas no início de novembro, mostram os animais caminhando no sentido dos ponteiros do relógio, conforme poderá ver na galeria acima.

Inicialmente, apenas algumas das ovelhas exibiram este comportamento, segundo a dona da quinta, identificada como Ms Miao. Contudo, como detalha o Daily Mail, não tardou para que mais se juntassem ao movimento.

O sítio alberga 34 currais, mas apenas as ovelhas do curral 13 se estão se comportando desta forma de acordo com a responsável.

Ainda que ninguém saiba o está por detrás deste comportamento, existe uma infecção bacteriana capaz de desorientar os animais – a listeriose – que poderá inflamar um dos lados do cérebro e provocar comportamentos estranhos. Ressaltando que esta causa não foi atribuída ao caso em questão.

Veja as imagens.