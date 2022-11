Ousada: Mirella resolve ficar de calcinha na cama e aposta em pose de ‘cachorrinha’ para mostrar o gigante

- Publicidade -

Empinou! Mirella, influenciadora digital, funkeira e atual participante do reality show ‘De Férias Com o Ex‘, compartilhou um clique pra lá de polêmico na tarde desta sexta-feira (18).

“Assinem minha pack de vídeos! Clique no link e compre”, escreveu na legenda da publicação, sem deixar de colocar um emoji de carinha de ‘maldade’. No clique, Mirella surge com uma lingerie mais colada ao corpo, enquanto fica em uma posição pra lá de polêmica.

“Essa foto foi literalmente o que me deixou com vontade de assinar o conteúdo”, brincou um fã no campo de comentários. “Que mulher maravilhosa de linda, meu Deus”, afirmou mais um.

Mirella revela se está ou não com Dynho Alves

Durante entrevista cedida ao portal UOL, Mirella, produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, cantora e influenciadora digital, comentou se está ou não com Dynho Alves.

“Não estamos mais juntos, a gente acaba sempre se encontrando nos lugares, claro, às vezes rola de ficar, mas eu sigo solteira”, disse Mirella.

“Comemorei bastante [minha solteirice no De Férias], acho que aproveitei muito. Tô seguindo [a vida], a gente acaba tendo uns erros, falhando um pouquinho, cai, mas vai se erguendo”, finalizou.