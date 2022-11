Oscar cita Flamengo entre clubes favoritos em possível retorno ao futebol brasileiro

- Publicidade -

Oscar é considerado um dos jogadores mais visados pela torcida e diretoria do Flamengo para vestir o Manto Sagrado. O meio campista esteve perto de assinar contrato de empréstimo com o Rubro-Negro na janela de transferências de inverno, mas o Shanghai Port (CHN) não deu ‘sinal verde’. Em entrevista à ESPN, o atleta citou que o Mais Querido está na lista de clubes que pretende atuar quando retornar ao futebol brasileiro.

“Flamengo, Internacional ou São Paulo”, destacou Oscar, durante bate-papo sobre clubes que pretende jogar quando retornar ao futebol brasileiro. É importante destacar que o meio campista tem contrato com o Shanghai Port (CHN) até 2024, visto que é considerado uma das grandes estrelas do time chinês.

Como mencionado anteriormente, Oscar esteve próximo de atuar pelo Flamengo. O meio campista aceitou os termos da diretoria rubro-negra e, portanto, apenas aguardava um ‘sinal verde’ do Shanghai Port para desembarcar no Rio de Janeiro. Contudo, por conta do receio de o jogador não querer retornar ao futebol chinês, a equipe asiática negou o empréstimo ao Mais Querido.

Apesar de não ter conseguido contratar Oscar, o Flamengo assinou contrato com Everton Cebolinha, Arturo Vidal, Guillermo Varela e Erick Pulgar na janela de transferências de inverno. Os jogadores chegaram à Gávea e, em poucos meses, já se tornaram campeões da Libertadores da América e da Copa do Brasil, sob comando técnico de Dorival Júnior.

PR Colunadofla