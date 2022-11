Os ministérios da corrupção da lista LULA

- Publicidade -

Enquanto Bolsonaro se esforçou para enxugar a máquina pública, LULA anuncia a pretensão de inchar cada vez mais o estado, à velha moda esquerdista, como mostrou a reportagem especial produzida pela TV JCO.

Hoje, segundo os anseios de Lula, o enxuto ministério da economia, deve ser multiplicado por 4, tornando-se (planejamento, indústria, fazenda, e pequenas e médias empresas).

Como já de costume, a conta, quem paga é o povo!

De acordo com informações, a questão não para por aí, e entre as pastas escolhidas, estão diversos nomes envolvidos em denuncias de corrupção, como Rui Costa, governador da Bahia, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, e Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, entre outros.

Confira:

Fonte/ Portal Cidade On line