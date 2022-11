“Os desafios éticos contemporâneos” pauta a Semana de Filosofia da Academia Acreana de Filosofia

- Publicidade -

A “Semana de Filosofia” está marcada para acontecer entre os dias 21 a 25 de novembro, a partir das 19 horas, no auditório dos órgãos do Colegiado da UFAC. O evento é aguardado com muita expectativa por estudantes, pesquisadores e professores da área que juntos vão discutir “Os desafios éticos contemporâneos”.

Na abertura, uma importante palestra sobre “A metafísica monista de Bradley, e a causa da conversão de Russell ao idealismo britânico”, será proferida pelo Professor Dr. Eduardo Antônio.

Durante toda a Semana de Filosofia estão marcados minicursos e mesas redondas. Ambos serão alternativos, no período da tarde e noite. Entre os destaques, a mesa redonda que acontecerá no dia 24 de novembro com o ex-candidato ao governo do Acre, David Hall. Ele vai debater “A democracia e o dissenso”.

A entrada é gratuita. E as atividades podem ser acompanhadas nas redes sociais da Academia. Veja a programação completa:

Acre News/Wanglézio Braga