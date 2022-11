Orçada em R$ 36 milhões, ponte sobre o Rio Iaco beneficiará centenas de famílias do 2° Distrito de Sena Madureira

- Publicidade -

O povo tem o direito de ir e vir e, com a ponte sobre o Rio Iaco, essa garantia será real. A ligação entre o Bairro Segundo Distrito e o Centro irá proporcionar a mudança de vida para centenas de famílias, além de trazer melhorias para a região de Sena Madureira.

A ordem de serviço da ponte é orçada em R$ 36 milhões e foi assinada em março de 2022 e, em quase oito meses, a população já pode ver a obra que diminuirá as dificuldades de locomoção. A ponte estar prevista para ser entregue em setembro de 2023. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha para melhorar a vida das pessoas.

O Bairro Segundo Distrito é uma área parcialmente isolada. O apontador de obra, Gilberto Cordeiro, diz: “A obra do governo tem uma importância muito grande para o Segundo Distrito. Fazer parte desse trabalho é um motivo de alegria”.

Na feira livre de Sena Madureira, José Xavier vende farinha, arroz, feijão, queijo e demais alimentos há 20 anos. O idoso agradeceu o governador do Acre:

“Muita gente duvidou que a ponte do Segundo Distrito iria ser construída, mas eu tinha certeza que o governo cumpriria com a palavra. Essa ponte vai servir para toda a população. Meus amigos e parentes estão felizes com a construção da obra”.

Assim como Xavier entende a importância da obra, o comerciante e morador do Segundo Distrito, Moacir Barros fala sobre as expectativas de qualidade de vida:

“Essa ponte vai melhorar a nossa vida. Ela já está trazendo recursos para cá, e tenho certeza que vai ter investimentos e recursos para os mais jovens, que precisam de emprego, além de trazer mais segurança para as crianças”.

A construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco vai trazer desenvolvimento para todo o município. A engenheira fiscal do Deracre, Thalia Gomes, afirma: “Em breve, os moradores não precisarão mais do transporte via catraia ou de percorrer um trajeto de 10 km para vir ao Centro”.

A engenheira destaca: “Estamos concluindo a infraestrutura, que são as fundações e os blocos, e já iniciamos a mesoestrutura, que são os pilares. Viga travessa é uma estrutura mais larga que serve de apoio para as longarinas”.

[Agência Ac]