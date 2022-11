Oportunidade: cursos de Marketing Pessoal, Planejamento Empresarial e WordPress abrem inscrições gratuitas

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Polo Digital da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), abriu inscrições para três cursos online, para todos os municípios do Acre.

Os cursos são de Marketing Pessoal, Planejamento Empresarial e WordPress, e têm vagas ilimitadas, os interessados devem efetuar suas matrículas pela plataforma do Polo Digital, no site da Seitc: https://capacitacao.seict.ac.gov.br. As matrículas seguem abertas por tempo indeterminado.

Para se inscrever no curso de Marketing Pessoal os interessados devem ter, no mínimo, 14 anos. O curso conta com uma carga horária de 20 h/a e será ministrado pela servidora da Seict Vanessa Fabiana Alves, que vasta experiência em seleção e recrutamento de pessoas.

Para o curso de Planejamento Empresarial, os interessados devem ter, no mínimo, 14 anos, além do ensino médio completo. Com carga horária de 60 h/a, terá como ministrante Solange Chalub, formada em Economia, Pedagogia e Biologia, com grande experiência na gestão pública e privada.

Já para o curso de WordPress, os interessados devem ter noção básica de informática e idade mínima de 14 anos. A carga horária é de 40 h/a. A qualificação será ministrada pelo analista de desenvolvimento de sistema da Seict José Teles Junior.

“Vale ressaltar que o aluno terá que iniciar o curso até um mês após a sua inscrição na plataforma. Após esse período o acesso não será mais possível”, explica Vanessa Fabiana Freitas, coordenadora do Polo Digital.

Ao final do curso, os alunos passaram por uma avaliação, que irá habilitá-los a receber o certificado, que pode ser solicitado online, na própria plataforma.

José Teles, professor de tecnologia do Polo Digital, explica a importância dos cursos, em especial o de WordPress. “O curso foi pensado para pessoas que não têm conhecimento de como criar um site. Com esse aprendizado, elas poderão desenvolver um site para sua empresa ou para terceiros, fazendo deste curso uma forma de profissionalização ou de aumento para sua renda”, salienta.

[Agência Ac]