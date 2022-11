Oportunidade: Concursos públicos em todo o país oferecem salários de até R$ 28 mil

- Publicidade -

O Centro Paula Souza (CPS) iniciou nesta segunda (31) as inscrições de seu concurso que visa preencher 1.120 vagas em todo o estado de São Paulo.

São 887 vagas para o cargo de agente técnico e administrativo, com salário de R$ 1.689,53 e com a exigência do ensino médio.

Para nível superior são 227 vagas de bibliotecário, com salário de R$ 3.068,65, além de especialista em planejamento educacional, obras e gestão nas áreas: financeira (1 vaga), jurídica (2 vagas), engenharia civil (1 vaga) e engenharia de segurança do trabalho (2 vagas). Esses cargos tem o salário de R$ 4.737,56. As inscrições terminam no dia 12 de dezembro.

Detran-DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) está com vagas abertas para selecionar analistas e técnicos para o preenchimento de 366 postos de trabalho. Os salários chegam a R$ 4.650, para nível médio, e R$ 6.437,50, para o nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro.

Confira outros concursos com inscrições em andamento:

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Níveis médio e técnico

386 vagas

Salário: de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30

Inscrições: até 8 de dezembro

Mais informações

Secretaria de Economia do Distrito Federal

Níveis médio e superior

224 imediatas + 618 para cadastro reserva

Salário: até R$ 10.670

Inscrições: até 30 de novembro

Mais informações

Procuradoria-Geral de Santa Catarina

Nível médio e superior

61 vagas

Salário: de R$ 9.142,40 a R$ 11.235,24

Inscrições: até 3 de novembro

Fonte: IstoÉ Dinheiro