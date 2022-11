Operação “Libertas”: Polícia Civil prende quadrilha investigada por roubos a veículos em Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) deflagrou a operação “Libertas” e prendeu parte da quadrilha investigada pelo cometimento de roubos a veículos aqui na Capital.

Durante a ação foram presos: D. A. D. – 24 anos; A. G. do N. – 22 anos; B. V. dos S. – 23 anos e P. C. S. P. – 27 anos.

A operação foi coordenada pelo delegado Leonardo Santa Barbara, titular da DCORE e deu cumprimento a 11 mandados, sendo 6 de prisão e 5 de busca e apreensão, em alvos localizados nos bairros Vitória e Montanhês, ambos na parte alta da cidade.

Além das prisões, um veículo foi apreendido que, de acordo com a investigação, seria usado como apoio as práticas delituosas cometida pelo bando.

A Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações investigativas no sentido de apurar a materialidade delitiva e responsabilizar seus autores.

O nome da operação “Lebertas” remete ao termo em latim, Liberdade e significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. No crime, os indivíduos impunham as vítimas cárcere privado enquanto o restante do bando subtraia seus pertences.

Os presos foram conduzidos a sede da especializada e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre