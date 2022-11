Ônibus com 45 pessoas tomba e fere 7 na BR

- Publicidade -

Um ônibus que seguia de São Paulo para Pernambuco tombou para fora da pista dentro de um barranco de quatro metros de profundidade com 45 passageiros, deixando sete feridos, na tarde desse sábado (12/11).

O acidente ocorreu na rodovia BR-251, altura do KM 360, em Padre Carvalho, no Norte de Minas, sem registro de feridos graves.

Duas equipes do 9º Pelotão de Bombeiros Militar em Salinas atenderam a ocorrência.

Entre os 45 passageiros havia quatro crianças. “Foram acionadas as Unidades de Suporte Básico e de Suporte Avançado do SAMU, além da equipe da aeronave da 3ª CEOA de Montes Claros”, informou a corporação.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Salinas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o local para as ações de segurança do trânsito e registro da ocorrência, segundo o CBMMG.

De acordo com o Samu, um homem de 26 anos apresentava um corte na testa e queixava-se de dor torácica; um homem, de 29, apresentava uma lesão nas costas; um homem, de 30, teve uma lesão importante no membro superior direito; um homem, de 35, sentia dor na região do tórax e cervical; um homem homem, de 47, queixava-se de dor lombar; uma mulher, de 49, sentia dores na região do abdômen, tórax e cervical; e um homem, de 52, que apresentava dor torácica e cervical.

Estado de Minas