Oficina de estudos de interpretação teatral oferta 20 vagas para artistas e comunidade em geral do Acre

Para quem pensa em dar um “up” na carreira ou atualizar suas técnicas, o projeto de oficina de estudos de interpretação teatral, promovido pela artista Claudia Toledo, é uma ótima opção. As inscrições para participar do estudo estão abertas até 15 de novembro, por meio da Cia Visse & Versa.

A proposta é realizar um trabalho de investigação embasado no método naturalista de Constantin Stanislavski, com foco nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da personagem, onde os estudos de observação, interpretação, improvisação e criação serão exercícios individuais que deverão acompanhar todo o processo de formação da oficina, possibilitando aos participantes uma imersão não somente no conhecimento teórico, mas principalmente na vivência prática, experimental, sensível e estética da preparação do ator.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas para atrizes, atores, estudantes de teatro, artistas em geral e a comunidade. A idade mínima exigida são 15 anos.

Com uma carga-horária de 30 horas, o curso será promovido no bloco de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre e via plataforma Google Meet. O projeto recebe financiamento do Fundo Municipal de Cultura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

